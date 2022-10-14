"Мать увезла обманным путем": 16-летнюю казахстанку вернули на родину после ее обращения к Саин

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Комитет по охране прав детей вернул из Турции в Актобе 16-летнюю казахстанку - девочка сама обратилась за помощью к детскому омбудсмену, сообщается в Telegram-канале Министерства просвещения РК.

Как рассказали в ведомстве, вернуть девочку помогли сотрудники МИД РК.

"16-летняя гражданка Казахстана обратилась за помощью к уполномоченному по правам ребенка Аружан Саин для оказания содействия в возвращении ее в страну.

Из обращения следовало, что несовершеннолетнюю обманным путем вывезла в Турцию мать, которая против воли дочери определила ее в медресе для девочек в Стамбуле", - рассказала председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.

По словам Оспановой, девочка жаловалась, что не может общаться с оставшимися в Казахстане отцом и братьями.

"На основании обращения Аружан Саин Комитет по охране прав детей в экстренном порядке отработан вопрос поиска ребенка в Стамбуле через посольство Казахстана в Турции. При содействии МИД РК удалось найти девочку и оказать ей необходимую помощь в возвращении в Казахстан", - заключила глава комитета.

Сейчас подросток находится с семьей в Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992822-mat-uvezla-obmannym-putem-16-letnyuyu-kazahstanku-vernuli-na-rodinu-posle-ee-obrascheniya-k-sain/