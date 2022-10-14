Дожди, снег и гололед ожидаются в Казахстане в выходные

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Похолодание и осадки прогнозируют синоптики РГП "Казгидромет" почти на всей территории Казахстана в ближайшие дни - в период с 15 по 17 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на метеослужбу.

Как сообщили метеорологи, в выходные дни на большей части страны пройдут дожди - осадки принесут ложбина циклона и атмосферные фронты. В северных регионах ожидаются осадки в виде дождя и снега. Прекращение дождей прогнозируется к началу следующей недели.

Вторжение антициклона из районов Атлантики вызовет в стране постепенное понижение температуры воздуха. На юго-восток страны атмосферные фронты принесут дожди лишь к концу этой недели.

В целом в грядущие выходные по республике ожидаются усиление ветра; на востоке, севере, западе страны – туманы, на севере – гололед.

Температурный фон в ближайшие дни составит:

на западе Казахстана: ночью - до -3...+10 градусов, днем - до +8...+15 градусов;

на севере, в центре страны: ночью - до -3...+8 градусов, днем - до +5...+14 градусов;

на востоке: ночью - до -5...+8 градусов, днем - до +10...+21 градуса;

на юге: ночью ожидается до 0...+11 градусов, днем - до +15...+23 градусов;

в горных районах юго-востока Казахстана: ночью - до -5...+3 градусов, днем - до +7...+20 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992733-dozhdi-sneg-i-gololed-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-vyhodnye/