"Аномалия": обледенение деревьев в парке объяснили в акимате Алматы

Ветки обледенели. Иллюстративное фото: pixabay.com

Пользователи мессенджеров распространяют видеоролик, который был снят в Парке Первого Президента в Алматы. В ночь с 10 на 11 октября там обледенела часть деревьев, а другая оказалась нетронутой. По мнению очевидцев, они стали свидетелями аномалии, передает Stopfake.

По словам автора ролика, обледенелость появилась в окружности диаметром примерно 150 метров.

В пресс-службе акимата Алматы прояснили причину необычного явления.

"По данным обслуживающей организации парка, ночью сломалась поливочная система и вода из нее начала брызгать на деревья. Под утро из-за погоды образовалась наледь на деревьях. Поливочная система уже восстановлена", – сообщили в ведомстве.

Фактчекеры подчеркнули, что в показанных на видео деревьях нет ничего аномального. Обледенение деревьев произошло из-за сломанной системы полива.

Ранее в социальных сетях появился фейк об отправке Казахстаном военной техники "для помощи России". Эта информация не соответствует действительности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992570-anomaliya-obledenenie-derevev-v-parke-obyasnili-v-akimate-almaty/