Казахстанцев стало больше почти на 164 тыс. человек

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О демографической ситуации за январь-август рассказали специалисты Бюро Национальной статистики. Они отметили небольшой прирост населения, сообщается на официальном сайте ведомства.

Численность населения страны на 1 сентября 2022 года составила 19,6 млн человек:

городского – 12,1 млн человек (61,7%);

сельского – 7,5 млн человек (38,3%).

По сравнению с началом 2022 года численность населения увеличилась на 163,7 тыс. человек (0,8%).

В ведомстве рассказали о естественном движении населения.

Естественный прирост населения республики за январь-август текущего года по сравнению с январем-августом прошлого (178,9 тыс. человек) снизился на 3,6% и составил 172,4 тыс. человек.

Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 13,19 человек.

Число родившихся за январь-август 2022 года составило 263,8 тыс. человек, что на 11% меньше, чем за соответствующий период в 2021 году (296,5 тыс. человек).

Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,19 родившихся.

Число умерших составило 91,4 тыс. человек, что на 22,3% меньше, чем в январе-августе прошлого года (117,6 тыс. человек).

Общий коэффициент смертности составил 7 умерших на 1000 человек.

Также в бюро поделились сведениями о миграции населения.

В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, за 8 месяцев текущего года число прибывших в страну составило 9 595 человек, число выбывших из страны – 18 275 человек.

Сальдо миграции составило минус 8 680 человек.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 84,4%, выбывших - 85,1% от общего числа мигрантов.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 2,1%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 3 регионах страны: городах Алматы (24 711 человек), Астане (22 960 человек) и Шымкенте (2 154 человека).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992562-kazahstantsev-stalo-bolshe-pochti-na-164-tys-chelovek/