"Не нарушала законов": живущую в Украине казахстанку лишили гражданства

Киев. Иллюстративное фото: pixabay.com

В социальных сетях появилось сообщение о том, что живущую в Украине Ардак Ешниязову без ее ведома лишили гражданства Казахстана. Ситуацию прокомментировали в ДП Актюбинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В редакцию ZTB.KZ написала сестра казахстанки. Она рассказала, что девушка вышла замуж и сейчас находится в Украине.

"Вернуться в нашу страну не может по понятным причинам. И вот недавно мы узнаем, что в миграционной службе Актобе мою сестру незаконно лишили гражданства.

Она не нарушала законов, не отказывалась от гражданства Казахстана и не подавала ни на какие другие паспорта. На каком основании это происходит?" - поинтересовалась сестра Ардак Ешниязовой.

Жалобу прокомментировали в ДП Актюбинской области. В ведомстве заявили, что в настоящее время по данному факту проводится служебная проверка.

"Осуществлена корректировка в информационной системе МВД по переводу документов, удостоверяющих личность гражданина РК, выданных на имя Ешниязовой А.М., в разряд действительных документов", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992529-ne-narushala-zakonov-zhivuschuyu-v-ukraine-kazahstanku-lishili-grazhdanstva/