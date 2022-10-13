Урну с гербом установили в одной из сельских школ Туркестанской области

Урна с гербом. Фото: otyrar.kz

Полицейские Туркестанской области в ходе мониторинга социальных сетей выявили в одной из школ урну с гербом Казахстана. На замдиректора учреждения составлен административный протокол, передает Otyrar.

"Данное обстоятельство сразу привлекло внимание стражей порядка. Полицейские Толебийского района провели всестороннюю проверку и установили, что инцидент произошел в школе.

На заместителя директора по учебной части данной школы составлен административный протокол по статье "Нарушение порядка использования государственного флага РК, государственного герба РК, а также использования и исполнения государственного гимна РК", – сообщила пресс-служба ДП Туркестанской области.

По данным ведомства, заместитель директора был строго предупрежден о важности государственных символов и их защите в рамках закона.

Напомним, ранее в Павлодаре экологи нашли на свалке среди строительного мусора государственные символы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992414-urnu-s-gerbom-ustanovili-v-odnoy-iz-selskih-shkol-turkestanskoy-oblasti/