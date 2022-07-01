Гербы нашли среди мусора на свалке в Павлодаре (фото)

Фото с места событий: pavlodarnews.kz / Онгар Бауыржанулы

Государственные символы среди строительного мусора нашли экологи на свалке в Павлодаре. Стражи порядка ищут нарушителя – ему грозит серьезный штраф.

На госсимволы обратили внимание экологи. По их словам, два герба находились между дачами и границей санитарной зоны КЭЗ, пишет Рavlodarnews.kz.

Проверить информацию выехала рабочая группа в составе Управления информации и общественного развития, отдела внутренней политики Павлодара.

Фото с места событий: pavlodarnews.kz / Онгар Бауыржанулы

Выяснилось, что свалка находится в десяти километрах от алюминиевого завода.

Правоохранительные органы заняты поисками нарушителя, который неправильно утилизировал государственные символы.

"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Начато досудебное расследование по статье 372 УК Республики Казахстан – "Надругательство над государственными символами", – сообщили корреспондентам в пресс-службе департамента полиции области.

Фото с места событий: pavlodarnews.kz / Онгар Бауыржанулы

Нарушителям грозит штраф до 2 тысяч МРП или исправительные работы, общественные работы до 600 часов, ограничение свободы до двух лет или лишение свободы.

Отметим, что порядок замены или утилизации государственных символов установлен специальными правилами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976491-gerby-nashli-sredi-musora-na-svalke-v-pavlodare-foto/