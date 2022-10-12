Почти 100 тыс. пассажиров выбрали путешествие в женских вагонах в Казахстане

Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

В октябре прошлого года компания "Казахстан темир жолы" в пилотном режиме запустила первые пассажирские поезда с женскими вагонами. За год этой услугой воспользовались более 98 тыс. пассажиров, передает официальный сайт КТЖ.

Помимо женщин в таких вагонах могут путешествовать мальчики до семи лет.

На данное время в проекте задействованы по одному купейному вагону в следующих пассажирских поездах:

1) № 77/78 "Алматы – Мангистау" (вагон № 7);

2) № 351/352 "Алматы – Оскемен" (вагон № 10);

3) № 45/46 "Павлодар – Шымкент" (вагон № 9);

4) № 37/38 "Мангистау – Семей" (вагон № 9);

5) № 47/48 "Атырау – Астана" (вагон № 7);

6) № 379/380 "Алматы-2 – Уральск" (вагон № 10).

Стоимость проезда в женских вагонах не отличается от других. Купить билет в вагон, предназначенный исключительно для женщин, можно на официальном сайте КТЖ или в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки".

Ранее стало известно, что новый поезд начнет ходить из столицы Казахстана в Жезказган. Состав будет курсировать через день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992257-pochti-100-tys-passazhirov-vybrali-puteshestvie-v-zhenskih-vagonah/