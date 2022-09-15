Новый поезд запустят из Нур-Султана в Улытаускую область

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Новый поезд начнет ходить из столицы Казахстана в Жезказган. Состав будет курсировать через день. Об этом сообщается на официальном сайте АО "НК "Казахстан Темир Жолы".

АО "НК "КТЖ" запускает новый поезд №65/66 сообщением "Нур-Султан – Жезказган".

Сообщается, что пассажирский состав будет курсировать через день:

по четным дням – из Нур-Султана;

– из Нур-Султана; по нечетным – обратно из Жезказгана.

"В поезде, сформированном из вагонов Тальго, 344 места. Вагоны оборудованы системой кондиционирования и биотуалетами. В каждом купе есть розетки, и в пути следования пассажиры могут смотреть фильмы и слушать музыку на мультимедийном портале "Vputi.kz", – сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

Отмечается, что в поезде предусмотрен вагон-ресторан, а в вагонах класса "Гранд" и "Гранд PMR" (для лиц с ограниченным возможностями) есть душевые кабины.

В начале сентября также был запущен поезд № 73/74 "Алматы-2 – Жезказган", сформированный из вагонов Тальго.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987960-novyy-poezd-zapustyat-iz-nur-sultana-v-ulytauskuyu-oblast/