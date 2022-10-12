Покрытая бриллиантами золотая домбра хранится в Туркестане

Золотая домбра. Фото: Otyrar.kz

Инкрустированную бриллиантами 4-килограммовую домбру из золота показали в Туркестане. Уникальный экспонат хранится в культурно-духовном Центре "Ұлы Дала елі", передает Otyrar.kz.

В центре рассказали, что внутренняя часть домбры сделана из дерева, первый слой покрыт серебром, а верхняя часть - золотом и 15 бриллиантами, струны тоже золотые.

Общий вес домбры - 4 килограмма. Хранят музыкальный инструмент под особым контролем.

Золотая домбра. Фото: Otyrar.kz

"Домбра находится под круглосуточным наблюдением, трогать ее нельзя. Эту домбру нам доставили год назад. Это главный приз за победу в конкурсе айтыскеров "Алтын домбра - 2021".

Тогда в конкурсе победил Бекарыс Шойбеков, поэтому домбру передали тому региону, который одержал победу. Уже в следующем конкурсе эту домбру передадут в регион другого победителя", - пояснили в учреждении.

Здесь добавили, что посмотреть на уникальный экспонат приходят много желающих. Тем более, что в Казахстане больше нет аналогов золотой домбры, сделанной ювелирами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992249-pokrytaya-brilliantami-zolotaya-dombra-hranitsya-v-turkestane/