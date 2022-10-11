"Это незаконно": Минфин о переводе ценников в магазинах Астаны в рубли

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев в кулуарах кабмина прокомментировал ситуацию с наплывом россиян в Казахстан – в некоторых магазинах ценники перевели в рубли, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты сообщили, что один из столичных магазинов перевел ценники в рубли.

Они поинтересовались, в курсе ли происходящего Министерство финансов.

"Специально так не отслеживаем, если они есть, давайте разбираться. Скорее всего, это ошибка. У нас национальная валюта – тенге. Все ценники, стоимость должна указываться в национальной валюте. Если такие факты будут – это незаконно", – заявил он.

При этом Ерулан Жамаубаев указал на недопустимость дублирования цен в валюту двух стран – России и Казахстана.

"Должно быть указано только в тенге. Мы все должны быть патриотами, соблюдать законы. По закону у нас нацвалюта – тенге. Если такие факты будут (в других валютах – прим. ред.), мы будем пресекать незаконные действия. Всех. В том числе и этих сотрудников магазина" – заверил глава Минфина.

Ранее министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал, наблюдается ли в Казахстане переизбыток рубля из-за наплыва россиян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992127-eto-nezakonno-minfin-o-perevode-tsennikov-v-magazinah-astany-v-rubli/