МИД о пропавшем в Европе казахстанце: Он находится под стражей в Венгрии

Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Официальный представитель МИД РК на брифинге прокомментировал ситуацию с 27-летним жителем Шымкента Канатбеком Отебеком, который уехал на заработки в Европу и пропал, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что по нему власти Казахстана выяснили ситуацию.

"Он находится под стражей в Венгрии. Полиция обвиняет его в перевозке нелегальных мигрантов. То есть он буквально 1,5 месяца назад получил шенгенскую визу в Казахстане, прилетел в одну из европейских стран и через неделю уже находился на территории Восточной Европы, в том числе в Сербии, Венгрии, Чехии, и по этому маршруту перевозил нелегальных мигрантов", - отметил он.

По словам Айбека Смадиярова, казахстанец изначально знал, на какую работу едет.

"Это очень серьезная статья, серьезное обвинение", - добавил он.

В этой связи представитель МИД РК призвал казахстанцев, которые собираются на работу в Европу, внимательно изучать законодательство страны.

"Незнание законов страны не освобождает от ответственности. Этому парню мы нашли адвоката, он ведет работу. Родственники знают обо всех событиях. Я думаю, что следствие разберется в том, что будет дальше", - резюмировал официальный представитель МИД РК.

Напомним, ранее родные 27-летнего жителя Шымкента Канатбека Отебека сообщили о том, что он уехал в Европу на заработки и вскоре перестал выходить на связь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991974-mid-o-propavshem-v-evrope-kazahstantse-on-nahoditsya-pod-strazhey-v-vengrii/