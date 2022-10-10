"Рискуете остаться без имущества": МВД предупредило владельцев авто с иностранной регистрацией

Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге в МВД сообщили об участившихся случаях выявления машин-двойников, привезенных из других стран СНГ – авто, ввезенные в Казахстан, но состоящие на регистрационном учете в других странах, часто используются в мошеннических схемах, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным МВД, основная часть автомобилей вторичного рынка завозится в Казахстан из России – этим обстоятельством пользуются преступники, пытаясь организовать поставки криминальных авто в нашу страну.

"В последние годы остро встал вопрос с автомашинами-двойниками, являющимися одним из способов реализации похищенного автотранспорта", – сообщил старший оперуполномоченный по ОВД Департамента криминальной полиции Кудияр Нурсейтов.

Согласно открытым источникам, машины-двойники – это чаще всего авто с перебитыми номерами и поддельными документами, обычно угнанные.

В МВД объяснили, что делать казахстанцам, если выяснилось, что они купили авто-двойник.

"При выявлении автомашин "двойников", проводится комплекс проверочных мероприятий и назначаются необходимые экспертизы.

Отсутствие изменений агрегатных данных и подтверждение их подлинности, законности постановки транспортного средства на учет, в том числе в таможенных органах, позволяет казахстанскому владельцу обратиться в суд для определения права собственности согласно пункту 3 статьи 7 Гражданского кодекса.

Собранный материал направляется инициатору розыска для снятия транспортного средства с межгосударственного криминального учета.

Неисполнение инициатором розыска данного запроса дает право гражданину Казахстана обратиться в судебные органы другого государства в соответствии со статьей 1 Минской конвенции", – сообщил Нурсейтов.

Он предупредил казахстанцев, что приобретая и используя в Казахстане авто с регистрационным учетом другого государства, граждане рискуют в дальнейшем стать жертвой различных преступных схем и в итоге остаться без своего дорогостоящего имущества.

"В таких случаях лучше всего при покупке сразу снять автомашину с учета в том государстве, завезти в Казахстан с соблюдением всех таможенных норм, поставить здесь на учет и спокойно ее эксплуатировать", – добавили в МВД.

Ранее в МВД рассказали, какие марки авто чаще всего угоняют в Казахстан из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991929-riskuete-ostatsya-bez-imuschestva-mvd-predupredilo-vladeltsev-avto-s-inostrannoy-registratsiey/