Теплая погода без осадков ожидается в Казахстане в ближайшие дни

Дерево.Иллюстративное фото: pixabay.com

Теплую погоду без осадков в ближайшие три дня - с 11 по 13 октября - обещают казахстанцам синоптики РГП "Казгидромет", передает NUR.KZ со ссылкой на метеослужбу.

По данным метеорологов, в начале новой рабочей недели территория Казахстана окажется под влиянием Европейского антициклона, с которым ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур.

При этом на запад страны будет смещаться очередной циклон из районов Черного моря. Он принесет в эту часть Казахстана пасмурную и дождливую погоду. В западных регионах в ближайшие дни ожидается постепенное понижение температуры воздуха до +10...+18 градусов.

На севере и в центре столбики термометров в дневные часы повысятся до +15...+20 градусов, на востоке - до 13-18 градусов выше нуля, на юге - до 20-25 градусов тепла.

Между тем сегодня в Алматинской области выпал первый снег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991882-teplaya-pogoda-bez-osadkov-ozhidaetsya-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/