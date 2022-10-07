Несовершеннолетним не будут предоставлять номера в гостиницах Алматы

Номер в гостинице. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы несовершеннолетним не будут предоставлять номера в гостиницах. Соответствующее соглашение заключил Департамент полиции Алматы с гостиничными комплексами мегаполиса, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"В целях сотрудничества в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, а также профилактики и недопущения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, проведена встреча с руководителями гостиничных комплексов Турксибского района, в результате которой заключены меморандумы о сотрудничестве между ДП Алматы и руководителями гостиничных комплексов города", – говорится в публикации.

Начальник отдела ювенальной полиции ДП Алматы Жанна Шонжанова сообщила, что в рамках соглашения гостиничные комплексы обязуются не предоставлять комнаты несовершеннолетним.

"Всегда запрашивать при заселении документы, удостоверяющие личность, а также незамедлительно информировать органы внутренних дел о фактах обращения в гостиничный комплекс несовершеннолетних (без сопровождения законных представителей), с лицами, не являющимися близкими родственниками (без доверенностей), и об иных противоправных фактах в отношении несовершеннолетних", – добавила Шонжанова.

В ведомстве отметили, что мероприятие носит профилактический характер и направлено на ознакомление работников сферы обслуживания с принимаемыми мерами. Инспекторы провели разъяснительную работу и рассказали алгоритм действий при возникновении подобных ситуаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991700-nesovershennoletnim-ne-budut-predostavlyat-nomera-v-gostinitsah-almaty/