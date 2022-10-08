Дождь и понижение температуры ожидаются в одном из мегаполисов Казахстана

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 8 октября. В одном из мегаполисов специалисты прогнозируют дождь и понижение температуры. Информация размещена на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане в субботу временами ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +16+18 градусов, а скорость ветра - 9-14 метров в секунду.

В Алматы синоптики прогнозируют 8 октября переменную облачность, осадков не будет. Дневная температура воздуха может достичь 24 градусов тепла. Скорость ветра - 2-7 метров в секунду.

В Шымкенте специалисты тоже обещают переменную облачность, осадки не ожидаются. Температура воздуха днем - +24+26 градусов. Скорость ветра - 8-13 метров в секунду.

Напомним, 7 октября во всех трех мегаполисах Казахстана было выше 20 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991699-dozhd-i-ponizhenie-temperatury-ozhidayutsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/