Какую погоду ждать жителям казахстанских мегаполисов

Осень в городе. Иллюстративное фото: pixabay.com

В казахстанских мегаполисах продолжает сохраняться теплая погода - в пятницу, 7 октября, в Алматы, Астане и Шымкенте ожидается выше 20 градусов тепла. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня ожидается +20...+22 градуса тепла, скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

Те же +20...+22 градуса ждут и жителей столицы. Однако астанчан предупреждают об усилении ветра до 7-12 метров в секунду.

В Шымкенте будет немного жарче - в третьем мегаполисе сегодня столбики покажут +24...+26 градусов. Скорость ветра здесь составит 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991544-kakuyu-pogodu-zhdat-zhitelyam-kazahstanskih-megapolisov/