Похолодание ожидается в Казахстане в выходные

Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В предстоящие выходные в Казахстане ожидается кратковременное понижение температуры воздуха. В северных, восточных и горных районах страны возможны осадки в виде дождя и снега, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным метеорологов, глубокая ложбина циклона с центром над Баренцевым морем, смещаясь с запада на восток по территории Казахстана, вызовет на своем пути осадки в виде дождя.

В северных, восточных и горных районах страны с 8 по 10 октября в ночные и утренние часы возможен переход дождя в мокрый снег, будут наблюдаться туманы, усиливаться ветер, на юге и западе республики с пыльной бурей.

Отмечается, что следом за ложбиной смещается холодный антициклон из районов Европы, который в начале новой недели вызовет прекращение осадков на западе, а затем и на севере республики.

На севере, востоке и в центре страны в ночные часы температура может опуститься до -3...+5 градусов, днем - до +3...+13 градусов.

На западе республики ночью до 1-9 градусов тепла, днем воздух прогреется до 15-25 градусов выше нуля.

На юге Казахстана ночью ожидается до 1-6 градусов тепла, в горных районах - до -2...-7 градусов, днем- до +12...+20 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991692-poholodanie-ozhidaetsya-v-kazahstane-v-vyhodnye/