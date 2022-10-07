О перекрытии ряда улиц предупредили алматинцев

Дорожный конус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Управление городской мобильности Алматы поделилось информацией о временном перекрытии некоторых улиц города, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как отметили в ведомстве, данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства", — обратились к алматинцам и гостям столицы в акимате.

Горожан призвали корректировать свой маршрут заранее.

Частичное перекрытие ожидается:

по северной стороне и на кольце транспортной развязки Саина - Мустафина – с 22:00 8 октября до 06:00 9 октября;

по южной стороне и северо-восточного съезда транспортной развязки Саина-Мустафина – с 22:00 9 октября до 06:00 10 октября;

по северной стороне транспортной развязки Саина-Мустафина – с 22:00 8 октября до 06:00 9 октября и с 22:00 9 октября до 06:00 10 октября;

по проспекту Рыскулова, от улицы Жангельдина до моста на пересечении улиц Сейфуллина и Жансугурова – с 22:00 9 октября до 06:00 10 октября;

по юго-западным и юго-восточным съездам транспортной развязки Саина-Торайгырова – с 21:00 7 октября до 06:00 8 октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991679-o-perekrytii-ryada-ulits-predupredili-almatintsev/