О перекрытии ряда улиц предупредили алматинцев
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Управление городской мобильности Алматы поделилось информацией о временном перекрытии некоторых улиц города, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Как отметили в ведомстве, данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.
"Приносим свои извинения за доставленные неудобства", — обратились к алматинцам и гостям столицы в акимате.
Горожан призвали корректировать свой маршрут заранее.
Частичное перекрытие ожидается:
- по северной стороне и на кольце транспортной развязки Саина - Мустафина – с 22:00 8 октября до 06:00 9 октября;
- по южной стороне и северо-восточного съезда транспортной развязки Саина-Мустафина – с 22:00 9 октября до 06:00 10 октября;
- по северной стороне транспортной развязки Саина-Мустафина – с 22:00 8 октября до 06:00 9 октября и с 22:00 9 октября до 06:00 10 октября;
- по проспекту Рыскулова, от улицы Жангельдина до моста на пересечении улиц Сейфуллина и Жансугурова – с 22:00 9 октября до 06:00 10 октября;
- по юго-западным и юго-восточным съездам транспортной развязки Саина-Торайгырова – с 21:00 7 октября до 06:00 8 октября.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991679-o-perekrytii-ryada-ulits-predupredili-almatintsev/