Участок проспекта Кабанбай батыра перекроют на ремонт в Астане

Дорожный знак. Фото: pixabay.com

Астанчан предупредили о том, что участок проспекта Кабанбай батыра временно перекроют на ремонт. Об этом сообщается на официальном сайте столичного акимата.

Отмечается, что управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в целях обеспечения безопасности дорожного движения начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Кабанбай Батыра.

В связи с проведением ремонтных работ 8 октября текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке по проспекту Кабанбай батыра от Международного аэропорта до улицы Арнасай.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991676-uchastok-prospekta-kabanbay-batyra-perekroyut-na-remont-v-astane/