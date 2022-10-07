Скандал перерос в драку и попал на видео в Алматы. Конфликтующих доставили в полицию

Драка в Алматы. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

В Сети появилось видео конфликта, который произошел в одном из микрорайонов Алматы. Позже стражи порядка сообщили, что участников потасовки доставили в полицейский участок, передает официальный новостной Telegram-канал МВД РК Polisia.kz.

Запись потасовки между автомобилистами, снятая очевидцами, была опубликована в Telegarm-канале Kris_p_almaty.

На кадрах видно, как женщина в желтом платье кричит на еще одну девушку и пытается ее оттолкнуть. Нападавшую попытался оттащить назад мужчина в темной футболке. После этого женщина накинулась с кулаками и на него.

По поводу произошедшего высказались в полиции. Как сообщили в УП Ауэзовского района, это случилось 22 сентября в микрорайоне Аксай города Алматы.

"Произошел конфликт между двумя автоводителями – 41-летним гражданином К. и 40-летней гражданкой Н. В результате обе стороны были доставлены для разбирательства в полицию", – отметили стражи порядка.

Подчеркивается, что конфликтующие отказались подавать заявления, уточнив, что претензий другу к другу не имеют.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991621-skandal-pereros-v-draku-i-popal-na-video-v-almaty-konfliktuyuschih-dostavili-v-politsiyu/