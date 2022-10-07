Выработка энергии на Экибастузских ГРЭС достигла максимума из-за майнеров

Электростанция. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Выработка энергии на Экибастузских ГРЭС достигла максимума в прошлом году из-за майнеров. Об этом рассказал директор департамента генерации топлива компании "Самрук Энерго" Баглан Исенов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Что касается майнинга, мы почувствовали его наличие в стране, особенно, в прошлом году. В состав активов "Самрук Энерго" входят крупнейшие станции национального значения, и возникновение дисбаланса в этой системе закрывалось за счет генерации наших источников.

По требованию системных операторов у нас сокращались ремонтные работы на Экибастузской ГРЭС. То есть, стране требовалось больше электроэнергии. В результате Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2 в прошлом году достигли исторического максимума по выработке электроэнергии. ГРЭС-1 выработала 22,8 млрд кВт/ч, ГРЭС-2 - 6,4 млрд кВт/ч, чего не было со времени их постройки", - говорит Исенов.

По его словам, это может привести к внеплановым остановкам оборудования.

"Это не есть хорошо, в межотопительный сезон мы должны провести качественно наши ремонты. От этого зависит работа станций. И это несоответствие может давать о себе знать в виде внеплановых остановок оборудования.

В результате эксплуатации выявляются дефекты, которые накладываются на планируемый объем ремонта. Чем больше дефектов, тем хуже состояние оборудования", - говорит он.

Директор департамента рассказал, что майнеров выявили через системного оператора KEGOC по выработке большего количества энергии.

"То есть стране в летний период понадобилось больше мощностей и больше электроэнергии. Насколько мне известно, часть майнеров работает на сегодняшний день, но они являются импортерами электроэнергии из России и не забирают ту часть электроэнергии, которую производят внутренние предприятия. Новых подключений пока нет", - заключил Баглан Исенов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991594-vyrabotka-energii-na-ekibastuzskih-gres-dostigla-maksimuma-iz-za-maynerov/