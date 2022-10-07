"Оборудование старое": специалист рассказал о подготовке к отопительному сезону в Алматы

ТЭЦ-1. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О готовности к отопительному сезону в Алматы рассказал сегодня директор департамента генерации топлива компании "Самрук Энерго" Баглан Исенов, передает корреспондент NUR.KZ.

По его словам, на сегодня АлЭС завершили проведение плановых ремонтных работ на основном оборудовании алматинских ТЭЦ-1, 2, 3.

"Предприятие получило паспорт готовности прохождения осенне-зимнего периода. И ТЭЦ-1 уже несет 18 мегаватт, на предприятии работают два котла, предприятие полностью готово к нагрузке по теплу, чтобы обеспечить наших потребителей теплом независимо от погодных условий", - говорит Исенов.

ТЭЦ-1. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Он отметил, что ремонтная кампания началась сразу после завершения предыдущего отопительного сезона. При этом были сложности, связанные с подорожанием материалов, в том числе, металла в 2-3 раза, что повлияло на сроки; также было потрачено время на проведение тендерных процедур, на доставку этих материалов на предприятие.

На сегодня, говорит Исенов, порядка 87% запланированного объема работ было выполнено, до конца октября планируется 100%-е выполнение работ.

ТЭЦ-1. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"С каждым годом сложнее готовиться к отопительному сезону, оборудование старое, увеличивается наработка и требуется обслуживание. Мы стараемся за короткий период сделать максимальный объем критичного ремонта. Но при этом оборудование порой приходится ремонтировать в аварийном порядке, накладываются аварийные и плановые ремонты.

Это не только требует дополнительных финансовых средств, но и необходимо уложиться в сроки, потому что системные операторы планируют свою работу, есть нагрузка тепловых сетей, которые надо обеспечить, а сроки очень сжатые", - заявил руководитель.

Также спикер отметил, что, несмотря на рост количества жилья в Алматы, производительность ТЭЦ позволяет обеспечить теплом всех жителей города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991592-oborudovanie-staroe-spetsialist-rasskazal-o-podgotovke-k-otopitelnomu-sezonu-v-almaty/