Часть улиц перекроют в воскресенье в Астане для проведения марафона
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В воскресенье, 9 октября, в столице пройдет ежегодный марафон "Astana Marathon 2022". На время проведения мероприятия движение по некоторым улицам будет закрыто для автотранспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Астаны.
9 октября с 07:00 до 13:00 в столице будет проходить Ежегодный международный марафон "Astana Marathon 2022". При этом движение транспортных средств на некоторых участках улиц города будет временно ограничено.
Марафон пройдет по двум маршрутам:
- дистанция 42,2 километра для участников от 18 лет и старше:
Старт с территории "Экспо" на улицу Рыскулова – Кабанбай батыра – Улы Дала до Нажимеденова, с разворотом в обратном направлении на Улы Дала, далее К1 – Южная и Юго-Западная объездная дорога – шоссе Каркаралы – Кабанбай батыра – Хусейн Бен Талал – Кабанбай батыра – Рыскулова – и финиш на территории "Экспо".
- дистанция 10 километров для участников от 16 лет и старше:
Старт с территории "Экспо" на улицу Рыскулова – Кабанбай батыра – разворот в районе ЖК "Будапешт" – Кабанбай батыра – Орынбор – Мангилик Ел – Рыскулова – и финиш на территории "Экспо".
"В целях безопасности и исключения транспортных задержек жителей и гостей столицы просим заранее планировать свои маршруты движения в объезд закрытых участков улиц и строго соблюдать ПДД", – подчеркнули представители департамента полиции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991409-chast-ulits-perekroyut-v-voskresene-v-astane-dlya-provedeniya-marafona/