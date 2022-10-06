Часть улиц перекроют в воскресенье в Астане для проведения марафона

Бегуны. Иллюстративное фото: sportpoint / Getty Images

В воскресенье, 9 октября, в столице пройдет ежегодный марафон "Astana Marathon 2022". На время проведения мероприятия движение по некоторым улицам будет закрыто для автотранспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Астаны.

9 октября с 07:00 до 13:00 в столице будет проходить Ежегодный международный марафон "Astana Marathon 2022". При этом движение транспортных средств на некоторых участках улиц города будет временно ограничено.

Марафон пройдет по двум маршрутам:

дистанция 42,2 километра для участников от 18 лет и старше:

Старт с территории "Экспо" на улицу Рыскулова – Кабанбай батыра – Улы Дала до Нажимеденова, с разворотом в обратном направлении на Улы Дала, далее К1 – Южная и Юго-Западная объездная дорога – шоссе Каркаралы – Кабанбай батыра – Хусейн Бен Талал – Кабанбай батыра – Рыскулова – и финиш на территории "Экспо".

Схема маршрута марафона на 42,2 километра: пресс-служба ДП Астаны

дистанция 10 километров для участников от 16 лет и старше:

Старт с территории "Экспо" на улицу Рыскулова – Кабанбай батыра – разворот в районе ЖК "Будапешт" – Кабанбай батыра – Орынбор – Мангилик Ел – Рыскулова – и финиш на территории "Экспо".

Схема маршрута марафона на 10 километров: пресс-служба ДП Астаны

"В целях безопасности и исключения транспортных задержек жителей и гостей столицы просим заранее планировать свои маршруты движения в объезд закрытых участков улиц и строго соблюдать ПДД", – подчеркнули представители департамента полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991409-chast-ulits-perekroyut-v-voskresene-v-astane-dlya-provedeniya-marafona/