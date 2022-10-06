В Алматы состоится общегородской субботник 8 октября
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В Алматы 8 октября в рамках объявленной президентом Казахстана общенациональной акции "Нет мусору на природе!" состоится массовый экологический субботник, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акима города.
Акимат Алматы приглашает принять участие в субботнике жителей и гостей города.
Акция охватит туристские места в Большом и Малом Алматинском ущелье:
- ущелье Бутаковка – начало с домика лесника до нижнего водопада «Бутаковка»;
- Акбулак – Кок Жайлау – начало с остановки «Акбулак» до плато Кок Жайлау;
- ущелье Казачка – начало с закрытого шлагбаума на Казачке до плато Кок Жайлау;
- ущелье Кимасар – начинается с заброшенного дома до кемпинг-зоны в ущелье Кимасар;
- ущелье Проходное – с каменной остановки до водопада «Девичьи слезы».
Отмечается, что акция направлена на формирование осознанного, бережного отношения к природе. В акимате города ожидают, что к инициативе присоединятся общественные организации, гражданские активисты, студенты и волонтеры города.
Участникам субботника будут предоставлены необходимый инвентарь и ланч-боксы с водой, будут организованы трансферы из города.
Дата и время сбора – 8 октября, 07:45-08:00
Точки сбора для организованного выезда:
1. Дворец спорта им. Балуана Шолака
2. Гостиница «Казахстан»
3. Парк Первого президента
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991374-v-almaty-sostoitsya-obschegorodskoy-subbotnik-8-oktyabrya/