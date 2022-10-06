В Алматы состоится общегородской субботник 8 октября

Субботник. Иллюстративное фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

В Алматы 8 октября в рамках объявленной президентом Казахстана общенациональной акции "Нет мусору на природе!" состоится массовый экологический субботник, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акима города.

Акимат Алматы приглашает принять участие в субботнике жителей и гостей города.

Акция охватит туристские места в Большом и Малом Алматинском ущелье:

ущелье Бутаковка – начало с домика лесника до нижнего водопада «Бутаковка»; Акбулак – Кок Жайлау – начало с остановки «Акбулак» до плато Кок Жайлау; ущелье Казачка – начало с закрытого шлагбаума на Казачке до плато Кок Жайлау; ущелье Кимасар – начинается с заброшенного дома до кемпинг-зоны в ущелье Кимасар; ущелье Проходное – с каменной остановки до водопада «Девичьи слезы».

Отмечается, что акция направлена на формирование осознанного, бережного отношения к природе. В акимате города ожидают, что к инициативе присоединятся общественные организации, гражданские активисты, студенты и волонтеры города.

Участникам субботника будут предоставлены необходимый инвентарь и ланч-боксы с водой, будут организованы трансферы из города.

Дата и время сбора – 8 октября, 07:45-08:00

Точки сбора для организованного выезда:

1. Дворец спорта им. Балуана Шолака

2. Гостиница «Казахстан»

3. Парк Первого президента

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991374-v-almaty-sostoitsya-obschegorodskoy-subbotnik-8-oktyabrya/