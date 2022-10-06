С помощью дронов начали выявлять нарушителей на дорогах в Туркестанской области

Дрон. Иллюстративное фото: Bloomberg / Contributor / Getty Images

Полицейские Туркестанской области с помощью летающих дронов намерены навести порядок на дорогах и минимизировать нарушения правил дорожного движения, передает Otyrar.

В результате мониторинга дорог при въезде в Кентау за один день с помощью дрона было выявлено множество нарушений. Водители, пользуясь отсутствием "Сергеков" на определенных участках, выезжали на встречную полосу, создавая аварийные ситуации.

Отмечается, что в отношении водителей только с помощью дрона были составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП, один автомобиль был водворен на штрафстоянку.

Полиция Туркестанской области теперь намерена использовать дроны на системной основе. Только с начала 2022 года на дорогах области произошло более 450 ДТП. При рассмотрении аварийных ситуаций одной из главных причин является выезд на встречную полосу.

Стражи порядка надеются, что летающие дроны смогут фиксировать подобные нарушения незамедлительно и помогут установить порядок на дорогах.

Ранее в Туркестанской области водитель наехал на местного жителя и скрылся с места ДТП. Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого и задержать его.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991364-s-pomoschyu-dronov-nachali-vyyavlyat-narushiteley-na-dorogah-v-turkestanskoy-oblasti/