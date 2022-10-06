Женщину оштрафовали почти на полмиллиона тенге за двойное гражданство в Туркестане
Опубликовано:
42-летнюю женщину оштрафовали почти на полмиллиона тенге за двойное гражданство. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Департамента полиции на транспорте.
Как рассказали в департаменте, в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудники Линейного отдела полиции на станции "Туркестан" задержали гражданку Турции.
42-летнюю женщину привлекли к административной ответственности за двойное гражданство - Казахстана и Турции. В отношении задержанной составлен административный протокол по статье 496 КоАП РК - "Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства".
Суд оштрафовал гражданку Турции на 428,8 тыс. тенге.
Ранее сообщалось, что семейную пару выдворили из Казахстана за двойное гражданство.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991316-zhenschinu-oshtrafovali-pochti-na-polmilliona-tenge-za-dvoynoe-grazhdanstvo-v-turkestane/