Женщину оштрафовали почти на полмиллиона тенге за двойное гражданство в Туркестане

Турецкий паспорт. Иллюстративное фото: Ali Balikci / Anadolu Agency / Getty Images

42-летнюю женщину оштрафовали почти на полмиллиона тенге за двойное гражданство. Об этом сообщается на .

Как рассказали в департаменте, в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудники Линейного отдела полиции на станции "Туркестан" задержали гражданку Турции.

42-летнюю женщину привлекли к административной ответственности за двойное гражданство - Казахстана и Турции. В отношении задержанной составлен административный протокол по статье 496 КоАП РК - "Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства".

Суд оштрафовал гражданку Турции на 428,8 тыс. тенге.

Ранее сообщалось, что семейную пару выдворили из Казахстана за двойное гражданство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991316-zhenschinu-oshtrafovali-pochti-na-polmilliona-tenge-za-dvoynoe-grazhdanstvo-v-turkestane/