Директору школы объявили выговор за угрозу разбить голову ученику об унитаз в Костанайской области

Учитель и ученик. Иллюстративное фото: pixabay.com

Директору сельской школы в Костанайской области объявили выговор за угрозы в адрес ученика. Сейчас полиция ведет проверку по делу, передает издание "ТоболИнфо".

Разговор главы учебного заведения с одним из учеников сам мальчик записал на диктофон и выложил в интернет.

На записи можно услышать, как директор разговаривает с учеником на повышенных тонах и угрожает "разбить его голову об унитаз".

"Я шутить ни с кем не собираюсь. 36 лет работаю в школе, и с такими, как ты, знаешь, что делала…Могла в унитаз закинуть голову. В следующий раз разобью голову об унитаз и никто знать не будет. Споткнулся, скажу. Я с тобой не шучу, чтобы это было в последний раз", - цитирует издание главу учебного заведения.

В управлении образования региона признали, что факт нарушения педагогической этики директором школы имел место.

"Данный инцидент произошел после нескольких случаев порчи школьного имущества учащимися. В школе проведено родительское собрание, на котором директор принесла свои извинения, произошло примирение сторон.

Советом по этике отдела образования Костанайского района вынесено решение о дисциплинарном взыскании. Директору объявлен выговор", - сообщила пресс-секретарь управления образования акимата Костанайской области.

По данным издания, инцидент сейчас изучается и полицией. Правоохранительные органы дадут ему соответствующую оценку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991314-direktoru-shkoly-obyavili-vygovor-za-ugrozu-razbit-golovu-ucheniku-ob-unitaz-v-kostanayskoy-oblasti/