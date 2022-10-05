Участок улицы Енлик-Кебек в Астане временно перекрыли на ремонт

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Жителей столицы предупредили о временном перекрытии участка улицы Енлик-Кебек из-за работ по среднему ремонту дорожного полотна, передает официальный сайт акимата Астаны.

Сообщается, что Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Енлик-Кебек.

"В связи с проведением ремонтных работ 5-6 октября текущего года полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Енлик-Кебек от улицы Болашак до улицы 189-я", - говорится в публикации.

Жителям и гостям столицы посоветовали заранее продумать маршруты движения, чтобы избежать создания пробок на дорогах города.

Ранее стало известно, что часть улицы Монке би в Алматы будет перекрыта до следующего лета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991275-uchastok-ulitsy-enlik-kebek-v-astane-vremenno-perekryli-na-remont/