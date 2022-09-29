Часть улицы Монке би в Алматы перекроют до следующего лета

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы с 1 октября начнется строительство транспортной развязки на пересечении улицы Саина и улицы Монке би. В связи в этим дорога будет перекрыта до следующего лета, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"В связи с производством строительно-монтажных работ по объекту "Строительство транспортной развязки на пересечении улицы Саина – улицы Монке би", в схему движения автотранспортов по улице Монке би будут внесены изменения", – говорится в сообщении.

Так, с 22:00 1 октября 2022 года до 1 июня 2023 года движение по улице Монке би от объездной дороги до улицы Мамбетова будет приостановлено.

Движение автотранспорта в северном и восточном направлениях будет обеспечено по улицам Акын Сара, Момышулы и по объездной дороге. При этом движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме.

Отмечается, что данные работы были запланированы в рамках дорожно-строительных работ.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", – подчеркнули представители ведомства.

Схема объезда: пресс-служба акимата Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990272-chast-ulitsy-monke-bi-v-almaty-perekroyut-do-sleduyuschego-leta/