Пропавшую молодую женщину нашли в пустынной местности в Жамбылской области

Место обнаружения пропавшей. Кадр из видео: polisia.kz

В Жамбылской области исчезла 37-летняя женщина. С заявлением в полицию обратился ее брат. Пропавшую нашли спустя пять дней в пустынной местности, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В полицию Сарысуского района обратился житель села Саудакент с заявлением о пропаже 37-летней сестры.

Он рассказал, что родственница вышла из дома в неизвестном направлении и больше на связь с близкими не выходила. Как стало известно, молодая женщина с 2011 года состоит на учете в центре психического здоровья.

Стражи порядка, волонтеры, местные жители, сотрудники ОЧС приступили к поискам. Мероприятия проводились не только в населенных пунктах Сарысуского района, но и на территории приграничных районов.

В результате женщина была найдена спустя 5 дней в пустынной местности в тяжелом состоянии. Она была в сознании, но оказалась полностью обессиленной, дрожала от холода и голода. На месте ей была оказана медицинская помощь.

"Хочу поблагодарить сотрудников правоохранительных органов, волонтеров и неравнодушных жителей за активное участие в поисках. Еще чуть-чуть и моя сестра погибла бы. Страшно даже представить", - сказал брат женщины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991252-propavshuyu-moloduyu-zhenschinu-nashli-v-pustynnoy-mestnosti-v-zhambylskoy-oblasti/