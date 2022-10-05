Токаев наградил орденами и медалями пятерых жителей Павлодарской области

Ручка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью Павлодарской области. В рамках мероприятия он наградил орденами и медалями пятерых жителей региона, передает официальный сайт президента РК.

Указом президента Казахстана за значительные достижения и особые заслуги перед страной награждаются:

орденом "Парасат" – Леонид Иванович Баталов , советник директора РГП "Канал имени Каныша Сатпаева", город Экибастуз Павлодарской области;

, советник директора РГП "Канал имени Каныша Сатпаева", город Экибастуз Павлодарской области; орденом "Құрмет" – Азамат Шугаевич Макажанов , тренер-преподаватель КГКП "Школа высшего спортивного мастерства", город Павлодар;

, тренер-преподаватель КГКП "Школа высшего спортивного мастерства", город Павлодар; орденом "Құрмет" – Айман Каиркеновна Оспанова , главный врач перинатального центра КГП "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова";

, главный врач перинатального центра КГП "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова"; орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени – Еркеблан Хаджи-Муратович Хусаинов , начальник участка АО "Алюминий Казахстана", город Павлодар;

, начальник участка АО "Алюминий Казахстана", город Павлодар; медалью "Ерен еңбегі үшін" – Болат Советович Аманбаев, собственный корреспондент АО "РТРК "Казахстан", город Павлодар.

Напомним, сегодня, 5 октября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Павлодарскую область с рабочим визитом. На встрече с общественностью он сказал, что визитная карточка Павлодара – самая протяженная в Казахстане набережная. По его словам, "это не только место отдыха, но и центр культурной жизни города".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991240-tokaev-nagradil-ordenami-i-medalyami-pyateryh-zhiteley-pavlodarskoy-oblasti/