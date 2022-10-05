Российский политолог Екатерина Шульман в Астане высказалась о женском образовании

Екатерина Шульман. Фото: facebook.com/Ekaterina.Schulmann

Российский политолог Екатерина Шульман во время выступления на площадке Public talk SöZ в Астане высказалась о женском образовании, передает корреспондент NUR.KZ.

По ее мнению, большое влияние на изменение ценностей в обществе оказывает образование женщины.

"Как только девочки стали читать и писать, дальше добра не жди, дальше начинаются неконтролируемые, я бы сказала, неостановимые социальные трансформации. Да, это на самом деле так.

Если представить себе – да что представлять, многие человеческие общества так жили веками – если представить себе социум, в котором грамотны только мужчины, то там долго может быть, так сказать, социальная стабильность.

Но когда женщины начинают учиться, то это влияет на то, как рано или как поздно они заводят детей. И, что еще важнее, это влияет на то, как они этих детей воспитывают. Передача ценностей действительно во многом происходит по материнской линии. Физиологи, безнравственные люди, говорят, что интеллект передается по материнской линии", — заявила Шульман.

Ранее мы сообщали, что Екатерина Шульман поблагодарила казахстанцев за доброе отношение к приезжающим в страну россиянам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991190-rossiyskiy-politolog-ekaterina-shulman-v-astane-vyskazalas-o-zhenskom-obrazovanii/