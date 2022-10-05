Видео с дракой посетителя и работника ТРЦ прокомментировали в полиции Алматы

Конфликт между посетителем и работником ТРЦ. Кадр из видео: t.me/kozachkow

Полиция Алматы прокомментировала видеоролик с конфликтом в одном из ТРЦ города - на кадрах запечатлена драка между работником и посетителем торгового центра. Комментарий появился в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД РК.

Как оказалось, с заявлением в полицию обратились обе стороны, участвовавшие в конфликте.

"Данный факт в настоящее время расследуется отделом полиции при УП Бостандыкского района. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных работником развлекательного центра", - говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что дело расследуется по административной статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью"

Ранее видеоролик, на котором и запечатлена драка, опубликовал Telegram-канал журналиста Михаила Козачкова.

По информации Козачкова, мужчина, ударивший работника центра, оператор и продюсер Азамат Дулатов, снявший такие фильмы, как "Келинка Сабина", "Кудалар" и "Побег из аула".

"Вчера господин Дулатов в одном из торговых центров Алматы устроил разборки в детском развлекательном центре. Сначала там поскандалила его супруга, а потом она привела Азамата, чтобы тот всех наказал", - написал журналист.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991172-video-s-drakoy-posetitelya-i-rabotnika-trts-prokommentirovali-v-politsii-almaty/