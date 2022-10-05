"4 из 10 заемщиков на просрочке": депутат раскритиковал деятельность МФО

Рабочий стол. Иллюстративное фото: alfexe / Getty Images

Депутат мажилиса Юрий Ли на пленарном заседании палаты указал, с какими проблемами сталкиваются казахстанцы, берущие займы в микрофинансовых организациях, передает корреспондент NUR.KZ.

Юрий Ли назвал количество казахстанцев, не погасивших вовремя кредит.

"По состоянию на 1 июля 2022 года общее количество заемщиков, находящихся на просрочке свыше 90 дней по банкам второго уровня, микрофинансовым организациям и коллекторским агентствам, составляет более 1,5 млн человек.

Обращает на себя внимание, что количество должников на просрочке по микрокредитам свыше 90 дней в ссудном портфеле МФО составляет 38%. Так, на просрочке находятся 555 тыс. заемщиков, грубо говоря, из 10 заемщиков 4 на просрочке", - проинформировал Ли.

По его словам, в целом от общего ссудного портфеля по всем кредиторам должники-просрочники МФО составляют 37%.

"В рамках совокупной просроченной задолженности всех банков второго уровня, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств, из 10 заемщиков 4 – это должники микрофинансовых организаций.

При этом, следует учитывать, что МФО для искусственного снижения уровня просрочки продают просроченные займы портфелями коллекторским агентствам, соответственно, фактически количество должников-просрочников МФО гораздо выше. Остается лишь догадываться об уровне доходности и реальных размерах процентных ставок, если МФО могут себе позволить такой уровень проблемного портфеля", - заявил он.

Депутат напомнил, что судебная практика по признанию договоров о выдаче микрокредитов недействительным имеет многочисленные прецеденты начисления годовой эффективной ставки до 30 000% годовых на заемщика.

"Должники, сталкиваясь с таким финансовым произволом, принципиально отказывались платить по долгам. А теперь финансовый регулятор предлагает им дождаться принятия закона о банкротстве и освободиться от долгов со всеми вытекающими последствиями для банкротов", - заявил Юрий Ли.

В этой связи мажилисмен просит Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка провести документальную проверку по всем 555 тыс. должникам МФО, имеющим просрочку свыше 90 дней, а также по должникам, права кредиторов по которым переданы в коллекторские агентства, для выявления правонарушений при микрокредитовании.

Предлагается также ввести требование формирования уставного капитала коллекторскими агентствами исключительно в деньгах путем их депонирования на банковском счете на весь период деятельности.

Указал депутат и на необходимость обязать МФО срочно внедрить прозрачную и эффективную процедуру работы с проблемными заемщиками, при которой должники, минуя посредников, смогут бесплатно получать новые графики платежей по просроченным кредитам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991156-4-iz-10-zaemschikov-na-prosrochke-deputat-raskritikoval-deyatelnost-mfo/