Той с размахом устроил депутат в родном селе в Жамбылской области (видео)

Мероприятие. Кадр из видео: instagram.com/dos_malik

Той с размахом устроил депутат Жамбылского областного маслихата в родном селе. При этом, по словам местных жителей, на частном празднике были задействованы государственные служащие и сразу 240 полицейских. Однако местные чиновники все отрицают, передает Первый канал "Евразия".

Праздник прошел еще в начале сентября. Главным событием на нем стало проведение депутатом областного маслихата Досболом Жылкыбаевым обряда "тусау кесер" своему сыну.

Как рассказал один из жителей Сарысуского района Нуржан Есмаханов, когда принимали гостей, сельские округа разносили блюда, а перед этим поднимали юрты.

"Вот 10 юрт подняли 10 акимов. Даже из города Шу везли, каждому дали задание", - заявил мужчина.

По словам заместителя акима Сарысуского района Еркебулана Есмаханова, из районного или сельского бюджетов не был затрачен ни один тенге.

"Мы вообще туда не вмешивались. Этого мероприятия не было и в плане проведения Года ребенка. Мы только обеспечили безопасность. Я сам там был", - пояснил Еркебулан Есмаханов.

Сам депутат отметил, что провести такой праздник было его мечтой, а чиновникам он благодарен за участие.

"У меня была только одна просьба, чтобы не продавался алкоголь. И вот акимат за этим следил", - сказал Досбол Жылкыбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991152-toy-s-razmahom-ustroil-deputat-v-rodnom-sele-v-zhambylskoy-oblasti-video/