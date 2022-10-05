Ребенок в Экибастузе потерял кошелек с подаренными на день рождения деньгами

Ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

В Экибастузе 6-летний ребенок потерял кошелек с подаренными на день рождения деньгами. Об этом мальчик рассказал отцу, который обратился за помощью к полицейским, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщили стражи порядка, утром 4 октября 6-летний ребенок, выходя со своим отцом из подъезда дома по улице Машхур Жусупа, выронил кошелек, в котором было 35 тысяч тенге.

Эти деньги накануне мальчику подарили на день рождения. О произошедшем малыш рассказал отцу, после чего они обратились за помощью к полицейским.

Участковые инспекторы проверили камеры наблюдения как в подъезде дома, так и при выходе, а также на пути отхода.

В итоге правоохранители нашли женщину, которая проходила мимо и подобрала кошелек. Сейчас деньги возвращены в полном объеме.

Родители ребенка поблагодарили стражей порядка за помощь и добросовестную службу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991119-rebenok-v-ekibastuze-poteryal-koshelek-s-podarennymi-na-den-rozhdeniya-dengami/