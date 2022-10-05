Ребенок в Экибастузе потерял кошелек с подаренными на день рождения деньгами
Опубликовано:
В Экибастузе 6-летний ребенок потерял кошелек с подаренными на день рождения деньгами. Об этом мальчик рассказал отцу, который обратился за помощью к полицейским, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
Как сообщили стражи порядка, утром 4 октября 6-летний ребенок, выходя со своим отцом из подъезда дома по улице Машхур Жусупа, выронил кошелек, в котором было 35 тысяч тенге.
Эти деньги накануне мальчику подарили на день рождения. О произошедшем малыш рассказал отцу, после чего они обратились за помощью к полицейским.
Участковые инспекторы проверили камеры наблюдения как в подъезде дома, так и при выходе, а также на пути отхода.
В итоге правоохранители нашли женщину, которая проходила мимо и подобрала кошелек. Сейчас деньги возвращены в полном объеме.
Родители ребенка поблагодарили стражей порядка за помощь и добросовестную службу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991119-rebenok-v-ekibastuze-poteryal-koshelek-s-podarennymi-na-den-rozhdeniya-dengami/