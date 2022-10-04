Частные арендные фонды могут появиться в Казахстане

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Глава МИИР Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК рассказал, как можно было бы регулировать рынок арендного жилья в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Каирбек Ускенбаев сообщил, что рынок арендного жилья, который находится в частном секторе, сейчас никем не регулируется. Но, по его словам, государство должно определиться, нужно ли регулировать арендное жилье или нет.

"Я категорический противник административного регулирования данного вида деятельности. Я сразу скажу – мы готовим свои предложения о том, чтобы создать частный рынок арендного жилья, который сможет привлечь инвестиции и иметь постоянный источник дохода от сдачи в аренду", – заявил министр.

Предлагаемый механизм таков: казахстанцы могут не покупать недвижимость, а вложиться в определенное жилье исходя из своих финансов. В последующем оно будет сдаваться в аренду, а вложившие свои средства граждане – получать таким образом дополнительный доход.

"Учителя, госслужащие, врачи, которые не занимаются бизнесом, чтобы имели право выкупать акции такого акционерного общества, которое занимается этим арендным жильем. Это предприятие, условно говоря, вкладывая в недвижимость и получая арендную плату, могло бы ежемесячно или хотя бы ежеквартально обеспечить доход для людей.

То есть вы вкладываете какие-то деньги, и это вкладывается в недвижимость, жилье, и это жилье будет сдаваться в аренду", – пояснил Ускенбаев.

А чтобы доход был стабильным, в МИИР предложили сдавать такое жилье очередникам.

"Если нет сейчас такой технической возможности, строить в больших объемах, а очередников много, то государство могло бы выступить инициатором и говорить: "Да, мы будем брать (жилье – прим. ред.) в аренду для тех людей, которые у меня в очереди стоят".

И если мы этот симбиоз проведем, тогда люди, которые вкладывают в эти частные арендные фонды, будут иметь фиксированный доход. Вот таким экономическим путем я бы все-таки попытался решить эту проблему, и мы сейчас такие изменения готовим. Но ни в коем случае не административным путем", – резюмировал глава МИИР.

Позже он заявил, что это пока только идея о создании частных арендных фондов, которые могли бы привлекать деньги, строить или выкупать жилье и сдавать в аренду.

"Сейчас прямо сказать, что это будет функционировать вот так, очень сложно, потому что эту идею могут не поддержать законодатели, коллеги. Это планы.

В рамках проекта реализации по этой идее готовят нормативно-правовые документы. Но они должны зайти в мажилис. Если получат одобрение в виде законодательных поправок, после этого будет реализовываться", – добавил Ускенбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991008-chastnye-arendnye-fondy-mogut-poyavitsya-v-kazahstane/