"Инцидент исчерпан": глава МИИР о задержке на границе дальнобойщиков России и Беларуси

Грузовые машины. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава МИИР Каирбек Ускенбаев в кулуарах кабмина прокомментировал ситуацию с задержками российских и белорусских дальнобойщиков, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр индустрии и инфраструктурного развития заявил, что на сегодня все вопросы разрешены.

"Данный инцидент исчерпан, было не единообразное толкование документов. Мы приняли алгоритм действий с российской и белорусской сторонами.

Разрешительные бланки будут теперь предоставляться, они будут гаситься на границе пересечений с Беларусью. Эти бланки нам тоже необходимы, чтобы наши машины также могли проезжать на территорию Европы", – заявил Ускенбаев.

Глава МИИР сообщил, что в течение ближайших двух дней разъяснительная работа среди водителей будет проведена.

"Эти водители будут отпущены. По штрафам: часть заплатили, часть, в связи с тем, что данный инцидент был связан с неоднозначным толкованием принятых актов между нашими странами, – мы приняли это во внимание и сказали, что впредь нарушения не должны допускаться. Единый порядок установлен, думаю, больше таких ситуаций не повторится", – резюмировал он.

В прошлую субботу зампред КНБ – директор Погранслужбы Ерлан Алдажуманов сообщил, что на пунктах пропуска, где имеется соответствующая инфраструктура, выделены отдельные дорожные полосы для граждан Казахстана, грузового транспорта и иностранцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990956-intsident-ischerpan-glava-miir-o-zaderzhke-na-granitse-dalnoboyschikov-rossii-i-belarusi/