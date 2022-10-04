Оптовый рынок "Барыс-4" в Алматы вернули государству

Базар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Рынок "Барыс-4" экономический суд Алматы вернул в государственную собственность. Сделку признали недействительной, сообщает Алматинский городской суд на своей официальной странице в Facebook.

Суд рассмотрел гражданское дело по иску прокуратуры к уполномоченному органу и гр. А о признании договора купли-продажи государственной доли в уставном капитале ТОО "Найза-БН" недействительной.

"Основанием для предъявления иска прокурора явилось оказание уполномоченным государственным органом незаконных льгот и преимуществ при приватизации доли государства в уставном капитале юридического лица. В ходе судебного разбирательства доводы, изложенные в иске, подтвердились", — говорится в сообщении.

В суде заявили, что представитель уполномоченного органа исковые требования признал и согласился с тем, что приватизация объекта была проведена по заниженной стоимости в ущерб государственным интересам.

Основанием для признания сделки недействительной явилось предоставление покупателю незаконных льгот и преимуществ, что и выразилось в занижении стоимости объекта.

​"В суде факты реализации государственного имущества по заниженной стоимости подтвердились. Судом принято решение об удовлетворении иска и признании договора-купли продажи государственной доли в уставном капитале ТОО "Найза-БН" недействительным", — заключили в суде.

Решение суда в законную силу не вступило.

По информации МИА "Казинформ", ТОО "Найза-БН" принадлежит рынок "Барыс-4" в Алматы.

Напомним, в июле комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщила о намерениях вернуть рынок "Барыс-4" государству.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990943-optovyy-rynok-barys-4-v-almaty-vernuli-gosudarstvu/