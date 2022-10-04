Оптовый рынок "Барыс-4" в Алматы вернули государству
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Рынок "Барыс-4" экономический суд Алматы вернул в государственную собственность. Сделку признали недействительной, сообщает Алматинский городской суд на своей официальной странице в Facebook.
Суд рассмотрел гражданское дело по иску прокуратуры к уполномоченному органу и гр. А о признании договора купли-продажи государственной доли в уставном капитале ТОО "Найза-БН" недействительной.
"Основанием для предъявления иска прокурора явилось оказание уполномоченным государственным органом незаконных льгот и преимуществ при приватизации доли государства в уставном капитале юридического лица. В ходе судебного разбирательства доводы, изложенные в иске, подтвердились", — говорится в сообщении.
В суде заявили, что представитель уполномоченного органа исковые требования признал и согласился с тем, что приватизация объекта была проведена по заниженной стоимости в ущерб государственным интересам.
Основанием для признания сделки недействительной явилось предоставление покупателю незаконных льгот и преимуществ, что и выразилось в занижении стоимости объекта.
"В суде факты реализации государственного имущества по заниженной стоимости подтвердились. Судом принято решение об удовлетворении иска и признании договора-купли продажи государственной доли в уставном капитале ТОО "Найза-БН" недействительным", — заключили в суде.
Решение суда в законную силу не вступило.
По информации МИА "Казинформ", ТОО "Найза-БН" принадлежит рынок "Барыс-4" в Алматы.
Напомним, в июле комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщила о намерениях вернуть рынок "Барыс-4" государству.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990943-optovyy-rynok-barys-4-v-almaty-vernuli-gosudarstvu/