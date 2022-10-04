Таксистов из Уральска накажут за нелегальную перевозку россиян

Такси. Иллюстративное фото: pixabay.com

За нелегальную перевозку россиян с границы накажут уральских таксистов. Также суды и штрафы грозят тем, кто незаконно сдавал квартиры иммигрантам.

Информацию о привлечении нарушителей к ответственности сообщили представители надзорных органов на заседании координационного совета по пограничным вопросам, передает телеканал "Астана".

Материалы уже направлены в суд. Всего к административной ответственности привлекут около 70 уральцев. По данным корреспондентов, им грозит штраф в размере 15 МРП (около 45 тыс. тенге).

Отмечается, что нарушителей, не плативших налоги, выявили во время рейдов.

Как отметили в надзорном органе, из-за притока иностранцев цены на аренду жилья в Уральске взлетели в два раза, а поездки на такси подорожали в десятки раз.

"Многие на наше обзорное обследование говорят, что они сдают квартиру в аренду своим родственникам без оплаты. Путем совместной работы с местной полицейской службой, миграционной полицией, участковыми также привлекаем кооператив собственников квартир, ОСИ. Они нам точные сведения предоставляют, и работа продолжается", — заявил руководитель ДГД ЗКО Бауыржан Айнабеков.

По данным госорганов, за 10 дней через границу в Западно-Казахстанскую область заехали 50 тысяч граждан Российской Федерации.

Напомним, на днях за попытку незаконно провести иностранцев через границу в ЗКО был задержан гражданин Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990901-taksistov-iz-uralska-nakazhut-za-nelegalnuyu-perevozku-rossiyan/