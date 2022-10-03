Казахстанца задержали за попытку незаконно провести иностранцев через границу в ЗКО

Задержание на границе. Фото: instagram.com/policebqo

Казахстанца подозревают в попытке организации незаконной миграции для двух иностранцев за вознаграждение в размере 1500 долларов США. Об этом сообщает ДП Западно-Казахстанской области на своей официальной странице в Instagram.

По информации ведомства, 19 сентября казахстанец 1977 года рождения попытался организовать незаконную миграцию двух граждан Узбекистана в обход пунктов пропуска через государственную границу. За "услугу" предусматривалась плата в размере 1500 долларов США (более 700 тыс. тенге).

По данному факту заведено уголовное дело по ст.394 ч.1 УК РК (Организация незаконной миграции). По ней грозит наказание до двух лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

В ДП Западно-Казахстанской области призвали сообщать о подобных фактах по номеру 102.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990802-kazahstantsa-zaderzhali-za-popytku-nezakonno-provesti-inostrantsev-cherez-granitsu-v-zko/