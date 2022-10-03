Сообщения о конфискации авто у нелегальных таксистов опровергли в КГД

Такси. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Комитете госдоходов МФ РК опровергли сообщения о том, что автомобили частных таксистов, работающих без ИП, подлежат конфискации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КГД.

"В настоящее время периодически появляется информация о конфискации автомашин при выявлении фактов осуществления деятельности такси без регистрации ИП.

Данные сведения не соответствуют действительности", – подчеркнули представители ведомства.

Отмечается, что отдельными статьями КоАП РК предусматривается возможность изъятия имущества при наличии соответствующего решения суда. Тем не менее согласно Конституции РК никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда.

"На сегодняшний день ни одного факта конфискации транспортных средств за незаконное осуществление деятельности такси не зарегистрировано", – заявили в КГД.

При этом в ведомстве предупредили, что за осуществление деятельности такси без регистрации ИП предусмотрен административный штраф в размере 15 МРП (45,9 тыс. тенге).

Зарегистрировать ИП можно через портал электронного правительства (е-лицензирование), мобильное приложение "Е-Salyq Business" или приложения банков Kaspi и Halyk.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990875-soobscheniya-o-konfiskatsii-avto-taksistov-rabotayuschih-bez-ip-oprovergli-v-kgd/