Глава "Отбасы банка": Арендодатели привыкли работать в "серой" зоне

Квартира. Иллюстративное фото: pxhere.com

Глава "Отбасы банка" на брифинге СЦК заявила, что многие арендодатели отказываются подписывать договор по программе субсидирования части арендных платежей, передает корреспондент NUR.KZ.

Ляззат Ибрагимова напомнила, что в Программе субсидирования части арендных платежей могут принять участие инвалиды 1 и 2 группы, дети-сироты, многодетные и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

"Это пул (контингент граждан – прим. ред.), которые могут подать заявки. Но заявки подали только около 25 тыс. заявителей, из них мы одобрили около 8 тыс.

Самая большая проблема – это когда человеку уже одобрили сумму, и арендодатели должны подписать договор аренды электронной цифровой подписью. Чаще всего мы наблюдаем, что арендодатели привыкли работать в "серой" зоне и не хотят заключать договоры аренды, зная, что при регистрации этого договора во всех государственных базах данных будет видно, что эта квартира сдана в аренду", – заявила она.

Эту проблему в банке намерены решать путем разъяснения.

"Нужно объяснять и говорить, что если государство субсидирует эту аренду, то мы берем на себя обязательство и фактически арендодатель на 50% обеспечен этими деньгами. То есть мы, как "Отбасы банк", получаем эти ресурсы из республиканского и местного бюджета.

Это наоборот самый платежеспособный клиент, плюс вы выполняете социальную функцию – помогаете своим же казахстанцам вот таких четырех категорий.

Мы будем это разъяснять, объяснять, и надеюсь, что количество людей, которые будут подписывать договоры аренды, будет увеличиваться", – резюмировала глава "Отбасы банка".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990862-glava-otbasy-banka-arendodateli-privykli-rabotat-v-seroy-zone/