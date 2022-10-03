Опрос NUR.KZ: сколько языков вы знаете, помимо русского и казахского?

Знание языков. Иллюстративное фото: pixabay.com

Знание языков в современной реальности – необходимость. Казахстанцы, как правило, знают как минимум два языка – русский и казахский, передает корреспондент NUR.KZ.

Между тем казахстанские министры могут говорить на нескольких языках, кроме основных – это, зачастую, английский, а также турецкий, немецкий. Например, Саясат Нурбек и вовсе выделился тем, что владеет японским и латынью.

А президент страны Касым-Жомарт Токаев известен тем, что говорит на пяти языках.

Мы решили узнать у наших читателей: а сколько вы знаете языков, помимо русского и казахского?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990804-opros-nurkz-skolko-yazykov-vy-znaete-pomimo-russkogo-i-kazahskogo/