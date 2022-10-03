Какими языками владеют министры Казахстана, выяснили аналитики

Правительство Казахстана. Иллюстративное фото: primeminister.kz

В правительстве Казахстана сегодня работают 19 министров. Аналитический портал Ranking.kz провел исследование и выяснил, какими языками и в каком количестве владеют казахстанские министры.

В этом году лидирующую строчку занял министр науки и высшего образования Нурбек Саясат. Министр владеет семью языками — казахским, русским, английским, итальянским, турецким, японским и латынью.

Вторую строчку заняли министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди и министр национальной экономики Алибек Куантыров: по пять языков.

Замкнули топ-3 министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин и министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова: по четыре языка.

Инфографика: ranking.kz

Несмотря на то, что министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова владеет четырьмя языками, казахский в их число не входит.

Не владеет государственным языком и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

При этом английским языком владеют 12 из 19 казахстанских министров.

Аналитики отмечают, что в целом уровень владения английским языком в Казахстане довольно низок. Так, в рейтинге EF EPI 2021 года Казахстан оказался практически в конце списка: 96-е место из 112 в мире. РК отнесли к странам с очень низким уровнем владения английским языком. Индекс составил 426.

Среди государств СНГ к странам со средним уровнем владения английским языком отнесли Молдову, Беларусь, Украину и Россию, к странам с низким уровнем — Армению и Азербайджан. Остальные страны СНГ показали очень низкий уровень владения английским языком, среди них выше РК оказался Узбекистан, ниже — Кыргызстан и Таджикистан.

Открыли рейтинг страны Европы — Нидерланды, Австрия и Дания. На последнем месте оказался Йемен.

Инфографика: ranking.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990773-kakimi-yazykami-vladeyut-ministry-kazahstana-i-kto-iz-nih-ne-govorit-po-kazahski-vyyasnili-analitiki/