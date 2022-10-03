Павлодарка вызвала полицию из-за грязного платья

Девушка в платье. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Павлодара вызвала полицию из-за грязного платья, которое она хотела вернуть обратно в магазин. Подробности необычного инцидента озвучиваются на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Как рассказали в ведомстве, 2 октября в полицию Павлодара позвонила женщина и попросила срочно направить к ней стражей порядка. По ее словам, дело было очень важным, поэтому нельзя было ждать ни минуты.

Немедленно по указанному адресу, а это был бутик торгового центра, прибыли правоохранители. Их дожидалась девушка-покупатель.

Не сдерживая эмоций и слов, она пожаловалась на продавца. Выяснилось, что павлодарка купила платье и надела его в ресторан.

Изрядно запятнав новый наряд каплями от еды и напитков, девушка принесла его в магазин, доказывая продавцу, что платье замаралось из-за его плохого качества, после чего потребовала вернуть деньги.

Полицейские, выслушав подробности, объяснили конфликтующим сторонам, что данная ситуация вовсе не входит в компетенцию органов внутренних дел, а заявительнице посоветовали обратиться в орган, который занимается данными вопросами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990793-pavlodarka-vyzvala-politsiyu-iz-za-gryaznogo-platya/