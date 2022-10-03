Автобус с лежачими местами задержали в Жамбылской области (видео)

Автобус на трассе. Кадр из видео: ДП Жамбылской области

Незаконно переоборудованный автобус с лежачими местами сняли с рейса в Жамбылской области. Стражи порядка остановили транспортное средство 29 сентября, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Полицейские остановили пассажирский автобус Van Hool 816 на участке трассы республиканского значения "Западная Европа - Западный Китай" за превышение скорости.

В ходе проверки документов и составления протокола сотрудниками был выявлен еще ряд административных правонарушений.

В частности, водитель управлял транспортным средством с неисправным тахографом, также в салоне были незаконно установлены спальные места для пассажиров.

В итоге 41-летнего жителя Туркестанской области привлекли к ответственности по ст.592 ч.1 (Превышение установленной скорости движения), ст.572 ч.1 (Нарушение режима труда и отдыха водителей при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров, багажа или грузов) и ст.590 ч.7 (Управление ТС, переоборудованным без соответствующего разрешения) КоАП РК.

У него изъяли государственные регистрационные номерные знаки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990744-avtobus-s-lezhachimi-mestami-zaderzhali-v-zhambylskoy-oblasti-video/