Синоптики предупредили о заморозках жителей нескольких регионов Казахстана

Иллюстративное фото: pixabay.com

В ряде регионов Казахстана синоптики "Казгидромета" объявили штормовое предупреждение в связи с похолоданием и заморозками. Местами ожидаются туман и буря.

По данным синоптиков, 2 октября в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря, ветер северо-восточный, порывами до 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки до 3 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе Туркестанской области завтра возможна пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем в горных районах порывы до 25 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки до 2 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

2 октября на западе, севере Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют туман. Ветер южный, юго-восточный днем на востоке области, порывы до 15-20 м/с.

Завтра и послезавтра в районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный 18-23, порывы до 29 м/с.

На юго-востоке Карагандинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990621-sinoptiki-predupredili-o-zamorozkah-zhiteley-neskolkih-regionov-kazahstana/